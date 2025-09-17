Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Νέα χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για να ανοίξει το σκορ! (vid) 17-09-2025 18:05 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Athens Καλλιθέα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Παναθηναϊκός πιέζει ασφυκτικά τα καρέ της Athens Kallithea και ψάχνει από νωρίς το γκολ που θα βάλει τις βάσεις της νίκης, έχοντας νωρίτερα καλές ευκαιρίες για να το πετύχει. Δείτε τη νέα ευκαιρία των «πράσινων»: «Για να μην πω κάτι πιο βαρύ...»: H απάντηση της Ιωάννας Μαλέσκου στις φήμες περί διαζυγίου από τον σύζυγό της dailymedia.gr Το τεστ του Αϊνστάιν: Εάν λύσεις τον γρίφο που το 99,9% των Ελλήνων δεν μπορεί, τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Η απάντηση που περίμεναν: Η Μαρία Καρυστιανού για το νέο κόμμα instanews.gr «Θα αναγκαστώ να παραβιάσω το λόγο μου»: Η αποκάλυψη του Ανδρέα Παπανδρέου για τη μυστική συνεννόηση πριν ξεστομίσει το «βυθίσατε το Χόρα» menshouse.gr Τον αποδόμησε ο Λαζόπουλος… dailymedia.gr Διάλεξε ΑΝΤ1: Ο λόγος που ο Θοδωρής Κυριακού ενοχλήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη instanews.gr Κατάλαβε το λάθος του ο Αλαφούζος Κατάλαβε το λάθος του ο Αλαφούζος OutsidersBet Team menshouse.gr Γρήγορη, καλοδουλεμένη, τολμηρή: Η νέα ελληνική σειρά που κέρδισε το κοινό από το πρώτο επεισόδιο menshouse.gr Νέα χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για να ανοίξει το σκορ! (vid) SHARE