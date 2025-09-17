MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Νέα χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για να ανοίξει το σκορ! (vid)

Ο Παναθηναϊκός πιέζει ασφυκτικά τα καρέ της Athens Kallithea και ψάχνει από νωρίς το γκολ που θα βάλει τις βάσεις της νίκης, έχοντας νωρίτερα καλές ευκαιρίες για να το πετύχει.

Δείτε τη νέα ευκαιρία των «πράσινων»:

