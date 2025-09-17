Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Μεγάλη διπλή ευκαιρία και δοκάρι για τον Παναθηναικό με Ντέσερς και Ταμπόρδα (vid) 17-09-2025 18:03 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Athens Καλλιθέα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Καλλιθέα, ωστόσο αρχικά ο Ντέσερς νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στη συνέχεια ο Ταμπόρδα πέτυχε το δοκάρι. Δείτε εδώ: «Για να μην πω κάτι πιο βαρύ...»: H απάντηση της Ιωάννας Μαλέσκου στις φήμες περί διαζυγίου από τον σύζυγό της dailymedia.gr Γρήγορη, καλοδουλεμένη, τολμηρή: Η νέα ελληνική σειρά που κέρδισε το κοινό από το πρώτο επεισόδιο menshouse.gr Διάλεξε ΑΝΤ1: Ο λόγος που ο Θοδωρής Κυριακού ενοχλήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη instanews.gr Το τεστ του Αϊνστάιν: Εάν λύσεις τον γρίφο που το 99,9% των Ελλήνων δεν μπορεί, τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Κατάλαβε το λάθος του ο Αλαφούζος Κατάλαβε το λάθος του ο Αλαφούζος OutsidersBet Team menshouse.gr «Θα αναγκαστώ να παραβιάσω το λόγο μου»: Η αποκάλυψη του Ανδρέα Παπανδρέου για τη μυστική συνεννόηση πριν ξεστομίσει το «βυθίσατε το Χόρα» menshouse.gr Η απάντηση που περίμεναν: Η Μαρία Καρυστιανού για το νέο κόμμα instanews.gr Τον αποδόμησε ο Λαζόπουλος… dailymedia.gr Μεγάλη διπλή ευκαιρία και δοκάρι για τον Παναθηναικό με Ντέσερς και Ταμπόρδα (vid) SHARE