Μεγάλη διπλή ευκαιρία και δοκάρι για τον Παναθηναικό με Ντέσερς και Ταμπόρδα (vid)

Μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Καλλιθέα, ωστόσο αρχικά ο Ντέσερς νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στη συνέχεια ο Ταμπόρδα πέτυχε το δοκάρι.

