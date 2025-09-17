MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μπροστά στο σκορ ο Λεβαδειακός με αυτογκόλ του Κεντζιόρα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Λεβαδειακός πήρε «κεφάλι» στο σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ, μετά την τρομερή κούρσα του Φίλων από τα δεξιά και το αυτογκόλ του Κεντζιόρα.

Δείτε το γκολ:

 

Μπροστά στο σκορ ο Λεβαδειακός με αυτογκόλ του Κεντζιόρα (vid)