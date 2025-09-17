Σαν σε προπόνηση ο ΟΦΗ «καθάρισε» (3-0) την... αποψιλωμένη Καβάλα

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η κρητική ομάδα την αναμέτρηση κόντρα στους αποδεκατισμένους «Αργοναύτες» (έπαιξαν με 9 παίκτες στο β΄ημίχρονο) και με σβηστή νίκη (3-0) μπήκε με το…δεξί στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το παιχνίδι έλαβε χώρα -κεκλεισμένων των θυρών στο «Γεντί Κουλέ», λόγω τιμωρίας που….κουβαλάει ο ΟΦΗ από την περασμένη σεζόν.

Με το…καλησπέρα οι γηπεδούχοι απέκτησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο η Καβάλα ήταν αυτή που «άγγιξε» το γκολ στο 6΄ με σουτ του Κατσουλίδη που βρήκε το δοκάρι.

Ένα λεπτό αργότερα (7΄) οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του τερματοφύλακα (Ζωγράφος) που ανέτρεψε τον Σαλσέδο εκτός περιοχής.

Ο ΟΦΗ αγωνιζόμενος και με παίκτη παραπάνω ήταν μόνιμα στην επίθεση και συνδέθηκε με τα δίχτυα στο 21΄με ωραία ατομική προσπάθεια του Τιάγκο Νους που μπήκε με την μπάλα μέσα στην εστία της Καβάλας.

Η κρητική ομάδα φλέρταρε» με το δεύτερο γκολ στο 26΄, αλλά ο Ιωαννίδης νίκησε τον Σενγκέλια.

Στο 28΄ο Νέιρα σούταρε από πλάγια θέση, η μπάλα κόντραρε, βρήκε το δοκάρι και κατέληξε κόρνερ.

Νέα ευκαιρία για τον ΟΦΗ στο 34΄με τον Νους να περνάει τη μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα, ο Σαλσέδο να πλασάρει και τους αμυντικούς της Καβάλας να διώχνουν πάνω στη γραμμή.

Στο 38΄ Μπόρχα επιχείρησε να βάλει εντυπωσιακό γκολ με την μπάλα να βρίσκει το δοκάρι έπειτα από την απόκρουση του Ιωαννίδη.

Δεύτερο γκολ για τον ΟΦΗ στο 43΄. Ο Σενγκέλια βρήκε χώρο από δεξιά και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (2-0).

Με εννέα παίκτες παρατάχθηκε η Καβάλα για το β΄ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν τρεις διακοπές στο πρώτο 45λεπτο, ο Αλιατίδης δεν μπορούσε να συνεχίσει και δεν υπήρχε δικαίωμα άλλης αλλαγής.

Το παιχνίδι είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα με τον ΟΦΗ να συνεχίζει το «χορό» των γκολ με σουτ του Νέιρα στο 57΄ (3-0) και να χάνει αρκετές ευκαιρίες με Νους, Θεοδοσουλάκη, Σαλσέδο και για άλλα γκολ μέχρι τη λήξη του ματς με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι του Σαλσέδο στο 77΄που μπλόκαρε ο Ιωαννίδης.

Ο διαιτητής Τζήλος έδειξε κίτρινη κάρτα στους Γαβριηλίδη, Νέιρα.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Λίλο, Μπόρχα (46΄Μαρινάκης), Λέουις, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Νέιρα, Καραχάλιος (60΄Βούκοτιτς), Σαλσέδο, Νους (69΄Ανδρούτσος), Σενγκέλια(46΄Αποστολάκης), Ράκονιατς (60΄Θεοδοσουλάκης).

ΚΑΒΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ζωγράφος, Διονέλλης, Αλιατίδης, Κατσουλίδης (23΄Ξυγκόρος) (41΄Σμανδωνίδης), Γαβριηλίδης, Σηφναίος, Βοριαζίδης, Μπρέγκου (10΄Ιωαννίδης), Κουντουριώτης, Φικάι, Σγουρός.