Βοριαζίδης: «Όταν έμαθα για τον Άρη, δεν μπορούσα να κοιμηθώ»

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τον Άρη στο παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Παναιτωλικό, με τον ίδιο να δηλώνει πως δεν μπορούσε να κοιμηθεί όταν έμαθε για τους Θεσσαλονικείς.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν ωραίο ντεμπούτο, το οποίο συνδυάστηκε με νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Θέλει δουλειά και να είμαι συγκεντρωμένος.

Ήταν πολύ ξαφνικό. Όταν το έμαθα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ανυπομονούσα πολύ. Παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία και ευχαριστώ το Αιγάλεω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε.

Με τιμάει επειδή ο κόουτς είναι εξαιρετικός. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Προσπαθώ να τον ακούω πάντα προσεκτικά. Είναι ευλογία να συνεργάζομαι μαζί του

Το πρωτάθλημα είναι απαιτητικό. Το Κύπελλο διαφοροποιήθηκε… Είναι πολλά τα ματς, αλλά για αυτά ζούμε και πρέπει να φανούμε έτοιμοι».