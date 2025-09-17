MENU
Με τον κόσμο στο πλευρό του και στη Λιβαδειά ο ΠΑΟΚ (vids)

Δυναμικό παρών δίνουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και στο «Λάμπρος Κατσώνης», με τους «ασπρόμαυρους» να βρίσκονται δίπλα στον Δικέφαλο στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον Λεβαδειακό.

Δείτε τα βίντεο του SDNA:

