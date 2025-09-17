Ταξιδεύει για Βουλγαρία ο ΠΑΟΚ - Η αποστολή του Ζντοβτς

Την προετοιμασία του ενόψει της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ, με τον Γιούρι Ζντοβτς να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του Δικεφάλου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ:

«Στο δρόμο για τη Βουλγαρία βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ, που ξεκινά από την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη προσπάθεια πρόκρισης στους ομίλους του Basketball Champions League. Με αντίπαλο την SC Derby από το Μαυροβούνιο, θα ξεκινήσει το βράδυ (21:00) της Παρασκευής η προσπάθεια του ΠΑΟΚ και αυτό το παιχνίδι θα είναι ο πρώτος επίσημος αγώνας της νέας σεζόν.

Η ομάδα μας ολοκλήρωσε την επί Ελληνικού εδάφους προετοιμασίας της με την προπόνηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο PAOK Sports Αrena.

Στη διάθεση του Coach Jure Zdovc για τα προκριματικά του BCL, είναι οι αθλητές: Cleveland Melvin, Αντώνης Κόνιαρης, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, K.J. Jackson, Marvin Jones, Νίκος Περσίδης, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Stephen Brown, Γιώργος Φίλλιος, Ben Moore και Tomas Dimsa.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα καταλύσει στην πόλη Borovets, που απέχει 10 χιλιόμετρα από το Samokov και την Samelyon, το χωρητικότητας 3.000 θεατών γήπεδο που θα φιλοξενήσει την προκριματική φάση του BCL.

Η πρώτη επαφή της ομάδας μας με τη Samelyon Arena θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη. SC Derby που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/9 και θα ξεκινήσει στις 21:00, θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 5HD».