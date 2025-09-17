Χιμένεθ: «Θέλω να κεράσω αυτόν που έβαλε το ματς στις 3 το μεσημέρι ένα ποτό»

Ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ ήταν ευχαριστημένος από τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλου Ελλάδος, κάνοντας ειδική αναφορά στις δύσκολες συνθήκες στο Αγρίνιο και πως θα ήθελε να κεράσει αυτόν που όρισε το παιχνίδι στις 3 το μεσημέρι ένα ποτό.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Αυτός που όρισε στις 3 η ώρα το παιχνίδι, θα ήθελα να του κεράσω ένα ποτό στο κέντρο του γηπέδου. Ο Μορόν είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και που είναι αυτός που καθορίζει τα περισσότερα παιχνίδια. Θέλω αυτή η συνέχεια να γίνεται σε κάθε παιχνίδι, αλλά όταν θα μπορέσουν όλοι οι παίκτες να επιστρέψουν από τους τραυματισμούς τους, τότε η ομάδα θα δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο».

Λίγο μετά μίλησε και στη συνέντευξη τύπου:

«Μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα αλλά είναι επικίνδυνο να παίζουν οι παίκτες σε τέτοιες συνθήκες και τέτοιες θερμοκρασίες. Οι δύο προπονητές πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι που δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι υπάρχει από πίσω η τηλεόραση, οι χορηγοί και οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά οι συνθήκες δημιούργησαν έναν αργό ρυθμό. Αν ήξερα ότι θα καθόμασταν τόσο στον ήλιο… δεν θα είχα πάει διακοπές το καλοκαίρι.

Είχαμε δύο τετ α τετ και θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί αλλά και κερδίσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα. Δουλεύω στην ομάδα πολύ λίγο χρόνο. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι παίκτες που βρίσκονται εδώ, το αξίζουν. Πρέπει να εμπιστευόμαστε όλους τους παίκτες και να διαχειριζόμαστε τα αποδυτήρια. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους νέους και να τους δείξουμε εμπιστοσύνη.

Για τον Σίστο:

«Δεν θα καθορίσω τις αποφάσεις μου βάσει του τί έγινε πριν από μένα. Κρίνω αναλόγως και του κέρδους για την ομάδα. Ο Σίστο είναι ένα σημαντικός για την ομάδα και πρέπει να πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θέλω να ανακτήσει τον αγωνιστικό εαυτό που είχε όταν έπαιζε στην Ισπανία. Ο Βοριαζίδης έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μπόρεσε να δημιουργήσει και ήθελε λίγο για να σκοράρει. Μου αρέσει το παιχνίδι του, είναι box to box παίκτης. Είμαι πολύ ικανοποιημένος επίσης από τον Παναγίδη και τον Χαρούπα. Με ενθουσιάζει να βγάζω καινούργιους παίκτες».

Για τον δανεισμό του Κλέιτον Ντιαντί με την προοπτική πώλησής του.

«Αρκετές ημέρες τώρα γνώριζα ότι ήταν πιθανό να πάει στο Κατάρ. Ο Άρης πρέπει να εξισορροπεί τους παίκτες που έχει και εκείνους που μπορούν να φύγουν και να φέρουν κάποια χρήματα. Υπάρχουν ομάδες με υψηλούς προϋπολογισμούς και εμείς θα πρέπει να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς παίκτες, παράλληλά όμως να είμαστε τακτοποιημένοι οικονομικά. Πάντα απαιτώ τις καλύτερες μεταγραφές, αλλά πρέπει να δούμε και τα οικονομικά του συλλόγου. Με αυτό το 1,5 εκατ. θα βοηθήσει πολύ τον σύλλογο».