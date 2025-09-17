Κηφισιά και ASTERAS AKTOR έμειναν στο ισόπαλο 1-1 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο να «απαντάει» με πέναλτι του Τεττέη στο τέρμα του Εμμανουηλίδη.

H πρώτη καλή στιγμή στο ματς ανήκε στους Αρκάδες, με τον Γκιοακίνι να βγαίνει τετ α τετ με τον Ξενόπουλο και εκείνος να μην αφήνει να παραβιαστεί η εστία του στο 10ο λεπτό. Πέντε λεπτά μετά η κεφαλιά του Μποτία μετά από εκτέλεση κόρνερ έφυγε άουτ. Στο 27' ο Κετού εκτέλεση φάουλ για τον ASTERA AKTOR, αλλά η κεφαλιά του Εμμανουηλίδη δεν βρήκε τον στόχο. Τρία λεπτά μετά όμως, ο ίδιος ποδοσφαιριστής κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση με όμορφο τελείωμα για το 0-1 του ASTERA AKTOR. Στο 35' η Κηφισιά έχασε καλή στιγμή για να φέρει το ματς στα ίσα, αλλά το σουτ του Τζίμα ήταν άστοχο. Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους δεν υπήρξε κάποια αξιόλογη φάση μπροστά από τις δύο εστίες και έτσι οι φιλοξενούμενοι οδηγήθηκαν με το υπέρ τους 0-1 στα αποδυτήρια.

Με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους και στο 50', η Κηφισιά έχασε τρομερή διπλή στιγμή για να βρει την ισοφάριση, αλλά τα σουτ των Εσκιβέλ και Ντίας δεν βρήκαν τον στόχο. Έξι λεπτά μετά οι Αρκάδες... απάντησαν με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Πομόνη να σταματάει στο δοκάρι των γηπεδούχων. Στην συνέχεια της αναμέτρησης η Κηφισιά ανέβασε την απόδοσή και την πίεση της προσπαθώντας να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Τελικά τα κατάφερε στο 68ο λεπτό, με τον Τεττέη να κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή του από τον Τσιντώτα και εκτελεί εύστοχα για το 1-1 και ενώ είχε περάσει ελάχιστα λεπτά πριν στο ματς ως αλλαγή!

Στα εναπομείναντα λεπτά και μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης, οι δύο ομάδες προσπάθησαν να πετύχουν το νικητήριο γκολ που θα τους έδινε τους τρεις βαθμούς της νίκης, αλλά χωρίς αντίκρισμα και έτσι το 1-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα στο Ζηρίνειο Στάδιο της Κηφισιάς.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Μπότια, Πέτκοφ, Σμπώκος, Έμπο, Ντίας, Κωνσταντακόπουλος, Εσκιβέλ, Τζίμας, Χριστόπουλος, Μούσιολικ.



ASTERAS AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Αλμύρας, Κετού, Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου, Νίκο.