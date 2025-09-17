Το ιστορικό ρεκόρ στο Γιουβέντους-Ντόρτμουντ με τα 8 γκολ σ’ ένα ημίχρονο (πίνακας)

Μόλις το δεύτερο παιχνίδι στη διοργάνωση με 8 γκολ σ' ένα ημίχρονο, σε ποια άλλα στην ιστορία έχουν σημειωθεί 6+ γκολ είτε στο α', είτε στο β' μέρος.

Ιστορικό από κάθε άποψη το χθεσινό ματς για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Ντόρτμουντ. Ήταν η μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού, από τη σεζόν 1991-92 και μετά (όταν δημιουργήθηκε η φάση των ομίλων) που καταγράφηκε αγώνας, στον οποίο σημειώθηκαν οκτώ γκολ σε ένα και μοναδικό ημίχρονο! Είχε προηγηθεί, φυσικά, το φοβερό ματς της περσινής περιόδου ανάμεσα στη Μπάγερν Μονάχου και τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όπου κι εκεί σημειώθηκαν οκτώ γκολ στο β’ μέρος, αλλά η Μπάγερν είχε… προλάβει να σημειώσει κι άλλα τρία στο α’ και τελικά επικράτησε με το αδιανόητο (για τέτοιο επίπεδο) σκορ 9-2.

Η αναμέτρηση μεταξύ των Πιεμοντέζων και των Βεστφαλών ήταν η πρώτη στην οποία το ημίχρονο λήγει 0-0 και στο δεύτερο μέρος σημειώνονται οκτώ γκολ.

Στη λίστα που συνοδεύει το κείμενο σημειώνονται όλοι οι αγώνες του Champions League (από τη φάση των ομίλων και τα νοκ-άουτ μέχρι τον τελικό, δηλαδή χωρίς τις προκριματικές φάσεις και τα πλέι οφ) όπου έχουν σημειωθεί έξι γκολ και πάνω στο ημίχρονο ενός αγώνα, ανεξάρτητα αν αυτό είναι το πρώτο ή το δεύτερο. Όπως διαπιστώνετε, το να σημειωθούν έξι γκολ σε ημίχρονο (και από τις δύο ομάδες) είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Η διοργάνωση πλησιάζει πλέον τα 3.000 παιχνίδια και τα ματς αυτά είναι 21, δηλαδή λιγότερο από 0,001%! Από αυτούς τους αγώνες, οι 17 είχαν 6 γκολ σ’ ένα ημίχρονο, μόλις δύο είχαν 7 γκολ και οι δύο που αναφέραμε με 8 γκολ.

Τα ρεκόρ αυτά είναι πιο συνηθισμένο να σημειώνονται στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων. Έτσι έχει συμβεί στις 14 από τις 21 περιπτώσεις. Είναι χαρακτηριστικό, πάντως, ότι στα δύο ματς που σημειώθηκαν 7 γκολ σ’ ένα ημίχρονο οι ομάδες είχαν… βιαστεί να τα πετύχουν στο πρώτο.