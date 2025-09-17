Λάρισα: «Δεν θα δοθούν εισιτήρια στους φίλους της ΑΕΚ λόγω εργασιών γύρω από το γήπεδο»

Ανατροπή δεδομένων καθώς η ΑΕΚ δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της στη Λάρισα λόγω απαγόρευσης από την αστυνομική διεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα η ΑΕΛ, έκανε γνωστό, πως λόγω εργασιών που γίνονται έξω από το βόρειο πέταλο στο AEL FC Arena, η αστυνομική διεύθυνση αποφάσισε να απαγορεύσει την μετακίνηση των φίλων των «κιτρινόμαυρων».

Με δεδομένο λοιπόν το ότι οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, η αστυνομική διεύθυνση αποφάσισε να μην δώσει τελικά άδεια και έτσι στο γήπεδο θα βρίσκονται μόνο φίλοι της ΑΕΛ Novibet.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 17/9/2025, στις 14:00, μεταξύ στελεχών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας και του υπευθύνου ασφαλείας της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, κ. Τσιόγκα Γεωργίου, έξω από το βόρειο πέταλο του AEL FC Arena και συγκεκριμένα κατά μήκος της εισόδου που καταλήγει στο γήπεδο από την οδό Καρδίτσης, διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες αποκατάστασης της οδού διέλευσης, παρότι ξεκίνησαν, δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως.



Επιπλέον, διαπιστώθηκε η ύπαρξη συσσωρευμένων αδρανών υλικών για τις απαιτούμενες εργασίες, γεγονός που ελλοχεύει κίνδυνο πιθανής χρήσης τους από μεμονωμένους φιλάθλους.

Είναι προφανές, βάσει των προαναφερθέντων, ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας δεν μπορεί να επιτρέψει την παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ, τουλάχιστον για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες στη διέλευση από την οδό Καρδίτσης, με την ύπαρξη της δεύτερης εισόδου-εξόδου φιλάθλων ως βασική προϋπόθεση για την άφιξη φιλοξενούμενων φιλάθλων και αφού απομακρυνθούν τα αδρανή υλικά, η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας δεν θα έχει λόγο να αποτρέψει την παρουσία φιλάθλων αντίπαλων ομάδων.

Κοινό μέλημα όλων είναι η ασφάλεια του φίλαθλου κοινού κατά την παρουσία του στο γήπεδο, εντός του αυστηρού πλαισίου που ορίζει ο αθλητικός νόμος».