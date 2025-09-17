Το Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ σε... αριθμούς

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26 κόντρα στον Λεβαδειακό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στους Βοιωτούς, λίγες ώρες πριν την σέντρα του αγώνα.
- Αυτή είναι η 6η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1988-89 για τους «16» της διοργάνωσης. Ο πρώτος αγώνας έγινε στην Τούμπα, όπου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 (60’ Σμολ, 87’ Σκαρτάδος – 25’ Κάβουρας, 86’ Κάβουρας) και ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση στη ρεβάνς της Βοιωτίας, όπου επικράτησε με 2-0 χάρη στα γκολ των Σμολ (52’) και Αθανασιάδη (75’).
- Στη συνέχεια η κλήρωση τους έφερε αντιμέτωπους το 2012-13 για τους «8» της διοργάνωσης, με τον ΠΑΟΚ να βάζει βάσεις πρόκρισης από την αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης, όπου επικράτησε με 2-0 (57’ Αθανασιάδης, 60’ Σαλπιγγίδης) και η ρεβάνς στην έδρα του Λεβαδειακού ολοκληρώθηκε με λευκή ισοπαλία.
- Η τελευταία τους κόντρα για το Κύπελλο Ελλάδας ήταν στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, όταν συναντήθηκαν για τους ομίλους της διοργάνωσης στο γήπεδο της Τούμπας και ο Δικέφαλος επικράτησε με 2-1 (41’ Πέλκας, 70’ Σακχόφ – 46’ Π. Γιακουμάκης).
- Ο ΠΑΟΚ στα τελευταία 15 παιχνίδια του με τον Λεβαδειακό εντός και εκτός έδρας για όλες τις διοργανώσεις έχει 12 νίκες και τρεις ισοπαλίες. Αυτό το σερί ξεκίνησε μετά την τελευταία νίκη της ομάδας της Βοιωτίας επί του ΠΑΟΚ στις 13 Απριλίου 2014 με 3-2.
- Στα τελευταία 10 μεταξύ τους παιχνίδια με γηπεδούχο τον Λεβαδειακό υπάρχουν πέντε νίκες του ΠΑΟΚ, τέσσερις ισοπαλίες και μια νίκη της ομάδας της Βοιωτίας.