Με Γκρούγιτς στον άξονα και πολλές αλλαγές η ΑΕΚ (pic)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με το Αιγάλεω στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ξεκινά με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, τους Βίντα-Χρυσόπουλο στην άμυνα, τους Οντουμπάτζο-Πενράις στις πλευρές, τους Γκρούγιτς-Λιούμπισιτς δίδυμο στον άξονα, τους Κοιτά-Καλοσκάμη στις πλευρές και τους Ζίνι-Πιερό στη γραμμή κρούσης.

Στον πάγκο βρίσκεται για την Ένωση ο Ζοάο Μάριο τον οποίο δεν αποκλείεται να δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής καθώς συμμετείχε και χθες στις δοκιμές.

Αναλυτικά, στον πάγκο έχει μαζί του ο Μάρκο Νίκολιτς τους: Μπαλαμώτη, Αγγελόπουλο, Πήλιο, Κοσίδη, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Κολιμάτση, Ζοάο Μάριο, Ελίασον και Καραργύρη.