Παναθηναϊκός Με μαζικό rotation και Ταμπόρδα η ενδεκάδα του Κοροπούλη κόντρα στην Athens Kallithea

Με 11 αλλαγές η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου, με αντίπαλο την Athens Kallithea.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 17:30 την Athens Kallithea, με στόχο φυσικά να πάρει τη νίκη και να μπει με το δεξί στις υποχρεώσεις του στην διοργάνωση του Κυπέλλου.

Ο Δημήτρης Κοροπούλης κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εξ αρχής πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Πάλμερ-Μπράουν, Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλο, Σφιντέρσκι και Ρενάτο Σάντσες που έμειναν εκτός αποστολής.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Μλαντένοβιτς και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Γεντβάι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Σιώπης, Μπρέγκου και Ταμπόρδα, με τους Ζαρουρί και Τετέ στα «φτερά» και τον Ντέσερς στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τουμπά, Φικάι, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τζούρισιτς, Μπόκος, Νίκας.

Η ενδεκάδα της Athens Kallithea: Κρέσπι, Ματίγεβιτς, Πανάγου, Πασαλίδης, Παυλάκης, Κριμιτζάς, Σαταριάνο, Μαυριάς, Γρίβας, Γκολφίνος, Καντίγιο.

Περισσότερα σε λίγο...