Άρης: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Χιμένεθ για Παναιτωλικό - Οι επιλογές του Γιάννη Πετράκη

Οι επιλογές των Γιάννη Πετράκη και Μανόλο Χιμένεθ για την αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Άρη για το κύπελλο Betsson.

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Παναιτωλικού και του Άρη ενόψει της αναμέτρησής τους στο Αγρίνιο (15:00, Live SDNA) για την 1η αγωνιστική στη League Phase του κυπέλλου betsson, έχοντας αμφότεροι αρκετές αλλαγές στις επιλογές τους σε σχέση με τα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Αναλυτικά:

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Νικολάου, Λουίς, Κοντούρης, Μπελεβώνης, Ματσάν, Ενκόλολο, Άλεξιτς.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Ράτσιτς, Μορουτσάν, Βοριαζίδης, Νιγκ, Μιζεουί, Φαντιγκά, Σίστο.