Άρης: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Χιμένεθ για Παναιτωλικό - Οι επιλογές του Γιάννη Πετράκη

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Παναιτωλικού και του Άρη ενόψει της αναμέτρησής τους στο Αγρίνιο (15:00, Live SDNA) για την 1η αγωνιστική στη League Phase του κυπέλλου betsson, έχοντας αμφότεροι αρκετές αλλαγές στις επιλογές τους σε σχέση με τα παιχνίδια πρωταθλήματος.
Αναλυτικά:
Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Νικολάου, Λουίς, Κοντούρης, Μπελεβώνης, Ματσάν, Ενκόλολο, Άλεξιτς.
Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Ράτσιτς, Μορουτσάν, Βοριαζίδης, Νιγκ, Μιζεουί, Φαντιγκά, Σίστο.