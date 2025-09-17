Η Μπεσίκτας αποκάλυψε το deal με την ΑΕΚ για τον Ζοάο Μάριο – Τι ποσό καλύπτει η Ένωση

Ο πρόεδρος της Μπεσίκτας ανέφερε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με την ΑΕΚ για τον Ζοάο Μάριο.

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ ήταν ο Ζοάο Μάριο, ο οποίος ήρθε με τη μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας για έναν χρόνο. Στο ντιλ δεν υπάρχει οψιόν αγοράς, ενώ ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο Σερντάλ Αντάλι είπε χαρακτηριστικά πως η Μπεσίκτας καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού του 32χρονου Πορτογάλου. «Τον παραχωρήσαμε δανεικό στην ΑΕΚ. Από τον μισθό του που είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ, θα καλύψουμε εμείς τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζοάο Μάριο δεν βρισκόταν στα πλάνα της Μπεσίκτας, μετά από την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και η ΑΕΚ κινήθηκε μεθοδικά για την απόκτησή του με δανεισμό. Εξάλλου, ο παίκτης έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Μάρκο Νίκολιτς στη Λοκομοτίβ Μόσχας.

