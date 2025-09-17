Ο πρώην Elite Αϊτεκίν στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Μία σπουδαία σφυρίχτρα των ευρωπαϊκών γηπέδων, ο 47χρονος Γερμανός -πρώην διεθνής- Ντενίζ Αϊτέκιν έρχεται για να διευθύνει το ντέρμπι "αιωνίων". Σιδηρόπουλος στην Τούμπα...

Γερμανός διαιτητής στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στη Stoiximan Super League, με την ΚΕΔ να φέρνει τον 47χρονο Ντενίζ Αϊτεκίν, ο οποίος έχει αφήσει το σήμα της FIFA την τελευταία τριετία, όντας για χρόνια στην elite κατηγορία. Όπως έχει γίνει γνωστό μάλιστα η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία στην καριέρα του έμπειρου ρέφερι, αφού πρόκειται να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που θα έρθει στην Ελλάδα. Τον περασμένο Μάιο είχε σφυρίξει το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 4-2 στα πλέι οφ και τον Οκτώβριο του '21 πάλι το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 στο Φάληρο.

