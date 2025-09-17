Ο πρώην Elite Αϊτεκίν στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Γερμανός διαιτητής στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στη Stoiximan Super League, με την ΚΕΔ να φέρνει τον 47χρονο Ντενίζ Αϊτεκίν, ο οποίος έχει αφήσει το σήμα της FIFA την τελευταία τριετία, όντας για χρόνια στην elite κατηγορία. Όπως έχει γίνει γνωστό μάλιστα η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία στην καριέρα του έμπειρου ρέφερι, αφού πρόκειται να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.
Δεν είναι η πρώτη φορά που θα έρθει στην Ελλάδα. Τον περασμένο Μάιο είχε σφυρίξει το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 4-2 στα πλέι οφ και τον Οκτώβριο του '21 πάλι το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 στο Φάληρο.
Περισσότερα σε λίγο...