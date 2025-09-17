Πόσα; Η Μάντσεστερ Σίτι έδωσε 500 χιλ. ευρώ για 14χρονο επιθετικό!

Οι ανιχνευτές του συλλόγου από το Μάντσεστερ παρακολουθούσαν τους τελευταίους μήνες τον νεαρό άσο, διεθνή με την εθνική παίδων της Αγγλίας, και εισηγήθηκαν την απόκτηση του. Ετσι η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα πρόλαβε Αρσεναλ και Τσέλσι, παίρνοντας τα δικαιώματα του, έχοντας προσύμφωνο για εξαετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Sun».
Ο νεαρός θα ενταχθεί στις ακαδημίες των «πολιτών» και όταν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του, θα υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό του συμβόλαιο, όπως προβλέπουν οι μεταγραφικοί κανονισμοί της FIFA.