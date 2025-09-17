Βιεϊρίνια και Πέλκας στο ασπρόμαυρο σημείο... μηδέν της Βοιωτίας: «Χρήστο ζεις...» (vid)

Αντιπροσωπεία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ τίμησαν τον αδικοχαμένο Χρήστο ο οποίος έφυγε στον νερόμυλο της Λιβαδειάς το καλοκαίρι του 2017.

Ήταν 20 Αυγούστου του 2017 όταν ο πιστός φίλος του ΠΑΟΚ, Χρήστος Μπακόλας, είχε ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας για να παρακολουθήσει το ματς με τον Λεβαδειακό, χάνοντας άδοξα τη ζωή του μπροστά στα μάτια των φίλων του.

Ο θάνατος του προκλήθηκε καθώς έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι προσπαθώντας να σκαρφαλώσει στον νερόμυλο στην περιοχή των πηγών της Κρύας,

Αντιπροσωπεία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ με τους Αντρέ Βιεϊρίνια, Χρήστο Καρυπίδη, Δημήτρη Πέλκα και Τζιανπάολο Καστόρινα, βρέθηκαν στο εν λόγω σημείο και τίμησαν την μνήμη του αδικοχαμένου φίλου του Δικεφάλου με ανθοδέσμες και το μήνυμα «Χρήστο ζεις».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο της ασπρόμαυρης ΠΑΕ: