Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με την Πάφο και η Κ19

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού ρίχνεται στη μάχη της League Phase του Youth League αντιμετωπίζοντας την Πάφο.

Πριν μπει στη μάχη του Champions League η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα αγωνιστούν κόντρα στην Πάφο στις 13:30 οι Νέοι του Ολυμπιακού, για την πρεμιέρα της League Phase του Youth League.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου θέλει να κάνει ένα θετικό ξεκίνημα και να δώσει συνέχεια στις καλές πορείες στη διοργάνωση, την οποία οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το 2024. Οι Νέοι έχουν φρεσκαριστεί και ανανεωθεί ως ομάδα, με ποιοτικές προσθήκες.

Η Πάφος από την άλλη είναι πρωτάρα στο Youth League και θέλει να κάνει μια καλή εμφάνιση.