PAOK Academy: Χαλδέζος και Σούβλατζης σκόραραν (και) με την Εθνική Παίδων

Η Εθνική Παίδων (Κ17) επικράτησε της Αρμενίας στο Γερεβάν (1-3), με τους «ασπρόμαυρους» Σούβλατζη-Χαλδέζο να σκοράρουν και έξι παίκτες του PAOK Academy να ξεκινούν στη βασική ενδεκάδα.

Από εκεί που... σταμάτησαν στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της Super League, συνέχισαν με τη «Γαλανόλευκη» τα «αετόπουλα» της ακαδημίας του ΠΑΟΚ.

Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης, αφού «λύτρωσε» την Κ19 του Δικεφάλου στην Κρήτη επί του ΟΦΗ, βρήκε ξανά δίχτυα και με την «Γαλανόλευκη», ενώ ο Νίκος Χαλδέζος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ματς της Κ17 με τους Κρητικούς, σκοράροντας ξανά με το Εθνόσημο στο στήθος.

Η Εθνική Παίδων ταξίδεψε στο Γερεβάν για να αντιμετωπίσει σε δύο φιλικά την αντίστοιχη της Αρμενίας, της οποίας επικράτησε χθες (16/9) με 3-1, με τους πρωταγωνιστές να είναι «ασπρόμαυροι».

Στη βασική ενδεκάδα της «Γαλανόλευκης» ξεκίνησαν οι Ψυρούκης, Χαλδέζος, Ματέρα και Λαζαρίδης, μέλη της Κ17 του ΠΑΟΚ, αλλά και οι Καλπάκης-Σούβλατζης, οι οποίοι αγωνίζονται (και) στην Κ19 υπό τις οδηγίες του Πέτρου Τσιαπακίδη.

Μάλιστα, σαν αλλαγή πέρασε και ο «ασπρόμαυρος» Γκέρσος, με τον Νικολαΐδη (τερματοφύλακας) να είναι ο μοναδικός από του παίκτες του Δικεφάλου που δεν αγωνίστηκε, παρόλα αυτά είναι πιθανό να πάρει λεπτά συμμετοχής στο αυριανό (18/9 18:00) φιλικό με την ίδια ομάδα.

Τα πρώτα δύο γκολ ήταν... υπόθεση PAOK Academy. Ο Σούβλατζης σέντραρε, η μπάλα κατέληξε στον Ματέρα, αυτός πάσαρε στον Χαλδέζο και αυτός «έγραψε» το 0-1. Στο 68΄ήταν η σειρά του Σούβλατζη να «ντυθεί» σκόρερ, όταν εκμεταλλεύτηκε την ασθενή απόκρουση του Αρμένιου τερματοφύλακα και πλάσαρε από κοντά για το 0-2. Το τρίτο γκολ πέτυχε ο Νέμπης, πριν οι Αρμένιοι μειώσουν στο τελικό 1-3.

Τον προσεχή Οκτώβριο η «Γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία (27/10) και την Γεωργία (30/10) για τον 14ο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του EURO U17 2026.