PAOK Academy: Χαλδέζος και Σούβλατζης σκόραραν (και) με την Εθνική Παίδων

Από εκεί που... σταμάτησαν στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της Super League, συνέχισαν με τη «Γαλανόλευκη» τα «αετόπουλα» της ακαδημίας του ΠΑΟΚ.
Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης, αφού «λύτρωσε» την Κ19 του Δικεφάλου στην Κρήτη επί του ΟΦΗ, βρήκε ξανά δίχτυα και με την «Γαλανόλευκη», ενώ ο Νίκος Χαλδέζος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ματς της Κ17 με τους Κρητικούς, σκοράροντας ξανά με το Εθνόσημο στο στήθος.
Η Εθνική Παίδων ταξίδεψε στο Γερεβάν για να αντιμετωπίσει σε δύο φιλικά την αντίστοιχη της Αρμενίας, της οποίας επικράτησε χθες (16/9) με 3-1, με τους πρωταγωνιστές να είναι «ασπρόμαυροι».
Στη βασική ενδεκάδα της «Γαλανόλευκης» ξεκίνησαν οι Ψυρούκης, Χαλδέζος, Ματέρα και Λαζαρίδης, μέλη της Κ17 του ΠΑΟΚ, αλλά και οι Καλπάκης-Σούβλατζης, οι οποίοι αγωνίζονται (και) στην Κ19 υπό τις οδηγίες του Πέτρου Τσιαπακίδη.
Μάλιστα, σαν αλλαγή πέρασε και ο «ασπρόμαυρος» Γκέρσος, με τον Νικολαΐδη (τερματοφύλακας) να είναι ο μοναδικός από του παίκτες του Δικεφάλου που δεν αγωνίστηκε, παρόλα αυτά είναι πιθανό να πάρει λεπτά συμμετοχής στο αυριανό (18/9 18:00) φιλικό με την ίδια ομάδα.
Τα πρώτα δύο γκολ ήταν... υπόθεση PAOK Academy. Ο Σούβλατζης σέντραρε, η μπάλα κατέληξε στον Ματέρα, αυτός πάσαρε στον Χαλδέζο και αυτός «έγραψε» το 0-1. Στο 68΄ήταν η σειρά του Σούβλατζη να «ντυθεί» σκόρερ, όταν εκμεταλλεύτηκε την ασθενή απόκρουση του Αρμένιου τερματοφύλακα και πλάσαρε από κοντά για το 0-2. Το τρίτο γκολ πέτυχε ο Νέμπης, πριν οι Αρμένιοι μειώσουν στο τελικό 1-3.
Τον προσεχή Οκτώβριο η «Γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία (27/10) και την Γεωργία (30/10) για τον 14ο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του EURO U17 2026.