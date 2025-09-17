Σκίρα: «Μία ανάσα από την Μπενφίκα ο Μουρίνιο» - Οι λεπτομέρειες του deal (pic)

Στον πάγκο της Μπενφίκα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά το αποτυχημένο πέρασμά του από την Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρ.
Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες του deal για τις δύο πλευρές, κάνοντας λόγο για ένα συμβόλαιο με ισχύ έως το 2027, με οψιόν ανανέωσης μέχρι το 2028, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο Μουρίνιο είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει σε πάγκο της πατρίδας του, μετά την Πόρτο όπου ουσιαστικά εκτόξευσε την καριέρα του.
Josè #Mourinho is getting closer to #Benfica. Manuel #RuiCosta is pushing to sign the Special One as new coach. Offered a contract until 2027 with the option for 2028. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 17, 2025