Σκίρα: «Μία ανάσα από την Μπενφίκα ο Μουρίνιο» - Οι λεπτομέρειες του deal (pic)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι μία ανάσα από τον πάγκο της Μπενφίκα και ο Νικολό Σκίρα αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες του deal.

Στον πάγκο της Μπενφίκα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά το αποτυχημένο πέρασμά του από την Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρ.

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες του deal για τις δύο πλευρές, κάνοντας λόγο για ένα συμβόλαιο με ισχύ έως το 2027, με οψιόν ανανέωσης μέχρι το 2028, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο Μουρίνιο είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει σε πάγκο της πατρίδας του, μετά την Πόρτο όπου ουσιαστικά εκτόξευσε την καριέρα του.