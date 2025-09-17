«Καμπανάκι» για τον κόσμο του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά: «Προστατεύουμε την ομάδα μας»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εφιστά την προσοχή στον κόσμο της ομάδας που θα ταξιδέψει στη Λιβαδειά ενόψει και Ολυμπιακού!

Πρόκειται για αναμέτρηση που απαιτεί μεγάλη προσοχή, καθώς οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Η ζήτηση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ θεωρείται δεδομένη, αφού οι «ασπρόμαυροι» οπαδοί έχουν αποδείξει αμέτρητες φορές ότι ακολουθούν την ομάδα σε κάθε γήπεδο. Ωστόσο, το ταξίδι στη Βοιωτία δεν είναι απλή υπόθεση και χρειάζεται σύνεση.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ήδη απευθύνει σαφές μήνυμα, τονίζοντας πως το παραμικρό επεισόδιο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Και αυτό γιατί μια πιθανή τιμωρία δεν θα επηρεάσει τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, αλλά το αμέσως επόμενο ματς στην Τούμπα: το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 5 Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δικέφαλος έχει ήδη εκτίσει φέτος ποινή, αφού η πρεμιέρα με την ΑΕΛ διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω της περσινής τιμωρίας από τη ΔΕΑΒ.

Ένα νέο «παραστράτημα» θα στερήσει από την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου την πολύτιμη παρουσία του κόσμου της στο πιο κρίσιμο ίσως παιχνίδι της σεζόν μέχρι τώρα.

Γι’ αυτό και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απευθύνει ξεκάθαρο μήνυμα στους φίλους της ομάδας που θα ταξιδέψουν στη Λιβαδειά:

«Όλοι μαζί προστατεύουμε την ομάδα. Aγνοούμε κάθε πρόκληση και παρότι το παιχνίδι είναι εκτός έδρας, οποιαδήποτε παρέκκλιση μπορεί να οδηγήσει σε τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών. Μπροστά μας υπάρχουν κρίσιμα ματς και σας θέλουμε όλους δίπλα μας»

Η παρουσία του κόσμου είναι πολύτιμη, αλλά η ευθύνη όλων των φίλων του ΠΑΟΚ –από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο– ακόμη πιο μεγάλη. Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι προ των πυλών και η Τούμπα πρέπει να είναι γεμάτη...