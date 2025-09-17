Τότεναμ - Βιγιαρεάλ με εικόνα και γραφήματα όπως στο... FIFA!

Η πλατφόρμα Prime Video των ΗΠΑ παρουσίασε τον αγώνα Τότεναμ – Βιγιαρεάλ (16/09) για το Champions League με έναν πρωτοποριακό τρόπο, θυμίζοντας εμπειρία βιντεοπαιχνιδιού τύπου EA FC (πρώην FIFA).

Η νέα λειτουργία, με την ονομασία «Prime Vision», πρόσφερε στους θεατές μια πιο «διαδραστική» προβολή, γεμάτη δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Στην οθόνη εμφανιζόταν ένας χάρτης του γηπέδου που έδειχνε τις θέσεις όλων των παικτών, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αναγνώριζε αυτόματα ποιος είχε τη μπάλα και προέβλεπε τις πιθανές επιλογές πάσας. Παράλληλα, υπήρχαν ενδείξεις για την ταχύτητα των σπριντ, τα μεγέθη των μακρινών μεταβιβάσεων και την ισχύ των σουτ.

Ο Άντριου Χόρνετ, υπεύθυνος για τις ζωντανές μεταδόσεις στην Prime, τόνισε πως στόχος της εταιρείας ήταν «να προσφέρουμε μια καινοτόμα εμπειρία με ουσία, και όχι κάτι που να είναι απλώς εντυπωσιακό».

Όπως εξήγησε, η «Prime Vision» λειτουργεί ως συμπληρωματική επιλογή που δεν αλλοιώνει τη βασική θέαση του αγώνα, αλλά ανοίγει μια διαφορετική οπτική για όσους ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανάλυση και τις τακτικές.

«Ξέρουμε ότι δεν θα αρέσει σε όλους, αλλά θέλουμε να δώσουμε στους φιλάθλους ένα εργαλείο που πραγματικά αναβαθμίζει τον τρόπο που παρακολουθούν το ποδόσφαιρο», πρόσθεσε.