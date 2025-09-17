Αιγάλεω: Ενίσχυση με Αρβανίτη

Μια ακόμα μεταγραφή ολοκλήρωσε το Αιγάλεω, αποκτώντας τον κεντρικό αμυντικό Βασίλη Αρβανίτη.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Αιγάλεω είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Μανώλη Αρβανίτη.

Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός (γεν. 03/03/2001, ύψος 1,83μ.) εντάσσεται στην ομάδα μας ως ελεύθερη μεταγραφή, ενισχύοντας σημαντικά τα μετόπισθεν.

Ο Αρβανίτης είναι διεθνής με την Εθνική Νέων (U19) και έχει αγωνιστεί σε σπουδαία σωματεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της ΑΕΚ, φτάνοντας μέχρι και την πρώτη ομάδα, ενώ έχει περάσει από τις ΑΕΚ Β’, Άρη Λεμεσού (Κύπρος), ΓΣ Μαρκό, Πανεγιάλειο και Π.Α.Σ. Κόρινθος.

Με εμπειρία και σταθερότητα στην άμυνα, ο Μανώλης έρχεται με στόχο να προσφέρει ποιότητα, δυναμισμό και πάθος στη φανέλα του Αιγάλεω.

🔵⚪ Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Αιγάλεω, Μανώλη!