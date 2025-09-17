Ντε Τσέρμπι: «Ντροπιαστικό το δεύτερο πέναλτι της Ρεάλ, δεν υπάρχει»!

Έξαλλος ο Ιταλός προπονητής της Μαρσέιγ, χαρακτήρισε «ντροπιαστικό» το δεύτερο πέναλτι που καταλογίσθηκε υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη των «μερένχες» επί της ομάδας του με 2-1 για την 1η αγωνιστική του Champions League.

«Είναι ένα ντροπιαστικό πέναλτι. Το δεύτερο, αυτό που δόθηκε εναντίον του Φακούντο Μεντίνα. Δεν υπάρχει πέναλτι και θα έλεγα το ίδιο αν είχε δοθεί υπέρ μας», είπε ο χαρακτηριστικά ο Ντε Τσέρμπι, ενώ ο διευθυντής ποδοσφαίρου του γαλλικού συλλόγου, Μεντί Μπενάτια, πρόσθεσε:

«Για εμένα, δεν είναι πέναλτι, ποτέ. Ούτε στο Μπερναμπέου, ούτε στο Βελοντρόμ, ούτε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, πουθενά. Και δεν έχω κρυφά κίνητρα, δεν θέλω να προκαλέσω διαμάχη. Απλώς λέω ότι δεν υπήρξε πέναλτι. Τελεία και παύλα. Το να σου δοθεί ένα τέτοιο πέναλτι είναι λίγο σκληρό. Δεν θα πω ότι είναι ένα φανταστικό πέναλτι, επειδή μπορείς να δεις ότι υπάρχει επαφή με το χέρι. Αλλά ο παίκτης κάνει προβολή, παίζει την μπάλα και ενώ είναι στο έδαφος, η μπάλα αγγίζει λίγο το χέρι του. Αυτό μου φαίνεται πολύ σκληρό».

Ο προπονητής της Μαρσέιγ αναφέρθηκε στη συνέχεια στην αποβολή του αμυντικού της Ρεάλ Μαδρίτης, Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος έλαβε κόκκινη κάρτα για ένα ελαφρύ χτύπημα με το κεφάλι στον τερματοφύλακα της Μαρσέιγ, Τζερόνιμο Ρούλι. «Σε μια τέτοια κατάσταση, σε έναν αγώνα πρόσωπο με πρόσωπο, δεν θα έβαζα κόκκινη κάρτα. Δεν είναι βίαιο. Αλλά είναι ο κανόνας. Για τη Ρεάλ, για εμάς, για όλους», είπε.