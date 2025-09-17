ΑΕΛ: Κόντρα με τον Πηλαδάκη για το AEL FC Arena

Στα άκρα οδεύει η κόντρα της ΑΕΛ με τον Κώστα Πηλαδάκη για το AEL FC Arena, με την ΠΑΕ και την Ερασιτεχνική να θέλουν να επιστρέψει το γήπεδο στον λαό της πόλης.

Αναλυτικά:

Η πρόσφατη τοποθέτηση της «Γήπεδο Αθλητικές Εγκαταστάσεις Λάρισας Α.Ε.» για το AEL FC Arena βρίθει ανακριβειών. Κυρίως όμως προδίδει άγχος: η Λάρισα αφυπνίζεται και η ιστορική αδικία γύρω από το γήπεδο της ΑΕΛ οδεύει προς διόρθωση. Εμείς, απέναντι στη σύγχυση και την προπαγάνδα, αποκαθιστούμε την αλήθεια και ενημερώνουμε υπεύθυνα τον λαό της ΑΕΛ και όλους τους πολίτες. «Μολών λαβέ», κύριε Πηλαδάκη: ο αγώνας μας είναι θεσμικός, διαφανής και ανυποχώρητος.

Το AEL FC Arena ανεγέρθηκε σε δημόσιο χώρο που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η ΓΓΑ παραχώρησε στο μητρικό σωματείο, την Ερασιτεχνική ΑΕΛ, τη χρήση, διοίκηση και διαχείριση του οικοπέδου για συγκεκριμένο χρόνο. Μετά τη λήξη του, το ακίνητο επιστρέφει αυτοδικαίως στη ΓΓΑ «μαζί με όλα τα συστατικά και παραρτήματά του». Αυτό σημαίνει κάτι απλό και αδιαπραγμάτευτο: δεν υπάρχει ιδιωτική κυριότητα επί του γηπέδου. Πρόκειται για δημόσιο αγαθό, παραχωρημένο με όρους, για να υπηρετεί πρωτίστως την ΑΕΛ και τη Λάρισα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο είχε δικαίωμα –και το άσκησε– να εκχωρήσει σε τρίτο (τη «Γήπεδο Α.Ε.») συγκεκριμένες υποχρεώσεις: κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, κατόπιν έγκρισης της ΓΓΑ. Η εκχώρηση δεν αλλοίωσε τον δημόσιο χαρακτήρα του έργου ούτε γέννησε ιδιωτική ιδιοκτησία στο στάδιο. Όλες οι διοικητικές πράξεις και άδειες μιλούν ρητά για «Νέο Γήπεδο της ΑΕΛ». Η ουσία είναι ξεκάθαρη: το Arena κατασκευάστηκε για να στεγάζει αγωνιστικά την ομάδα της ΑΕΛ. Οποιαδήποτε ειδικότερη συμφωνία (όροι, αντάλλαγμα κ.λπ.) δεν αίρει αυτή την υποχρέωση· αντιθέτως προϋποθέτει καλή πίστη και αποκλείει καταχρηστικές απαιτήσεις.

Κι όμως, για χρόνια, η βασική υποχρέωση της συντήρησης αντιμετωπίστηκε με προκλητική αμέλεια. Το γήπεδο έμεινε χωρίς νερό, οι εγκαταστάσεις ρήμαξαν, ο χώρος μετατράπηκε σε «περιστερώνα» – εικόνα ντροπής για την πόλη. Την αποκατάσταση την ανέλαβε φέτος η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet με σημαντικό οικονομικό βάρος, στον ίδιο χώρο που κάποιοι παρουσιάζουν ως «ιδιωτική» τους εγκατάσταση. Παράλληλα, οι συνοδευτικές εμπορικές χρήσεις δεν ολοκληρώθηκαν: καταστήματα, περιβάλλων χώρος, εκμετάλλευση που θα απέφερε ίδια έσοδα στη διαχειρίστρια. Αντί να στηθεί βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, επιλέχθηκε να «στραγγίζεται» οικονομικά η Ομάδα – ευθεία παραβίαση του πνεύματος της παραχώρησης.

Εξίσου σαφές είναι το ζήτημα της οικονομικής οφειλής προς το Σωματείο. Δεν πρόκειται για αόριστη «υπόσχεση», αλλά για έγκυρη συμβατική υποχρέωση: υπάρχει σύμβαση, κατατεθειμένη στη Δ.Ο.Υ., που προβλέπει αντάλλαγμα 3.400.000 € υπέρ της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ, ως αντιστάθμισμα για τη συμβολή της στο έργο και για την απώλεια νόμιμων δικαιωμάτων (εισιτήρια, διαφημίσεις κ.ά.). Η οφειλή αυτή αναγνωρίστηκε στην πράξη με τμηματικές καταβολές και ρητά σε Γενική Συνέλευση από την ίδια την εταιρεία. Από το 2012, η Γ.Σ. του Σωματείου έχει αποφασίσει δικαστική διεκδίκηση· σήμερα ο νομικός αγώνας έχει ξεκινήσει με εξώδικες ενέργειες και θα φτάσει μέχρι την τελεσίδικη δικαίωση. Όσα λέγονται περί «ανυπόστατης υπόσχεσης» θα κριθούν στα ελληνικά δικαστήρια.

Ως προς τα δάνεια και τα κόστη που επικαλείται η άλλη πλευρά, ζητούμε πλήρη διαφάνεια. Ας κατατεθούν όλα τα έγγραφα και ας διεξαχθεί ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος όλων των ροών, ώστε να γνωρίζει η πόλη τι πληρώθηκε, τι οφείλεται και γιατί. Άλλως υπάρχει και ο δρόμος της εισαγγελικής διερεύνησης… Το μόνο αδιαπραγμάτευτο σημείο: ο λαός της ΑΕΛ δεν θα εγγυηθεί ιδιωτικά δάνεια κανενός. Η ΠΑΕ δεν θα επωμιστεί απαιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στο εύλογο αντάλλαγμα χρήσης. Το γήπεδο είναι δημόσιο και οι όροι χρήσης του πρέπει να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον – όχι τα τραπεζικά ισοζύγια τρίτων.

Η νοοτροπία αποκαλύπτεται και από την επίκληση των «αυξημένων εσόδων της ΠΑΕ λόγω Super League», σαν να είναι κάποιοι συνεταίροι και δικαιούχοι μεριδίου. Δεν είναι συνεταίροι της ΑΕΛ. Είναι εκδοχείς υποχρεώσεων σε ένα δημόσιο ακίνητο. Και όταν φορτώνουν στην ΠΑΕ την ασφάλιση ολόκληρης της εγκατάστασης ή αρνούνται την παράδοση κλειδιών για ανεμπόδιστη χρήση του σπιτιού της ΑΕΛ (!), δεν μιλάμε για «φιλοξενία» – μιλάμε για καταχρηστικές πρακτικές που στραγγαλίζουν λειτουργικά την ομάδα και προσβάλλουν την πόλη και τη νοημοσύνη του κάθε πολίτη.

Ο στόχος μας είναι καθαρός: συνέχιση του νομικού αγώνα για τα οφειλόμενα, διερεύνηση των αδιαφανών πλευρών, θεσμική κινητοποίηση ΓΓΑ, Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δήμου Λαρισαίων για αυστηρή τήρηση των όρων παραχώρησης, επιστροφή της διαχείρισης του γηπέδου στον φυσικό της φορέα – την ΑΕΛ και τη Λάρισα – μέσω των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος. Παράλληλα, διεκδικούμε δίκαιο, ρεαλιστικό και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο χρήσης: μίσθωμα που αντικατοπτρίζει πραγματικά λειτουργικά/συντηρητικά κόστη, όχι παράλογες απαιτήσεις από δανεισμό τρίτων.

Καλούμε τον λαό της ΑΕΛ και όλη τη Λάρισα να σταθούν πλάι μας. Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται, προετοιμάζεται παλλαϊκή συνέλευση, και το μήνυμα θα ακουστεί καθαρά: το γήπεδο ανήκει στον κόσμο της ΑΕΛ. Το γήπεδο θα επιστρέψει στον λαό της πόλης.

Και προς τον κύριο Πηλαδάκη, το μήνυμα είναι απλό. Από εδώ και πέρα, τον λόγο έχουν οι θεσμοί και η δικαιοσύνη – όπως ήδη δρομολογείται με τις νόμιμες ενέργειές μας. Δεν διεκδικούμε το γήπεδο για κανένα προσωπικό όφελος· διεκδικούμε την αποκατάσταση της θεσμικής τάξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το AEL FC Arena θα επιστρέψει εκεί όπου ανήκε πάντα: στα χέρια της ΑΕΛ και του λαού της Λάρισας. Κανείς δεν θα σταθεί εμπόδιο στην ιστορία που τώρα ξαναγράφεται.

Υ.Γ. κ. Πηλαδάκη «σας ευχαριστούμε» που εμμέσως πλην σαφώς στην ανακοίνωση σας παραδέχεστε ότι υπογράψατε μία άκυρη σύμβαση για την οφειλή των 3.400.000 με την Ερασιτεχνική ΑΕΛ.

ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet

Ερασιτεχνική ΑΕΛ

