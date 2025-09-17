Προβλέψτε τα αποτελέσματα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη (poll)

Φουλ δράση περιλαμβάνει η σημερινή μέρα, με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται στη μάχη του Champions League και τους υπόλοιπους από τους Big5 να έχουν υποχρεώσεις στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Τι πιστεύετε ότι θα κάνουν σήμερα οι ομάδες;

Αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουν οι Big5 σήμερα σε μια φουλ αγωνιστική Τετάρτη. Βεβαίως ξεχωρίζει σε λάμψη και σημασία η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, όπου αντιμετωπίζει στις 19:45 την Πάφο στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα το φετινό του ευρωπαϊκό ταξίδι, επιστρέφοντας στα… αστέρια μετά από πέντε χρόνια.

Το παιχνίδι με τους πρωταθλητές Κύπρου είναι από αυτά που πρέπει να διεκδικήσει και να κερδίσει ο Ολυμπιακός, εάν θέλει να ελπίζει να τερματίσει στις πρώτες 24 θέσης της ενιαίας βαθμολογίας της διοργάνωσης και να συνεχίσει στα πλέι οφ.

Οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης έχουν σήμερα πρεμιέρα στη League Phase μιας εγχώριας διοργάνωσης, του Κυπέλλου Ελλάδας, που διοργανώνεται φέτος με το ευρωπαϊκό φορμάτ.

Στις 15:00 ο Άρης φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό, και θέλει παρά τις απουσίες να κάνει καλή αρχή στο Κύπελλο. Ο Μανόλο Χιμένεθ έδωσε το στίγμα του με το «διπλό» στο Περιστέρι και θέλει μια ακόμα εκτός έδρας νίκη για να αλλάξει εντελώς το κλίμα στο στρατόπεδο των «κίτρινων».

Στις 16:00 η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο «Στ. Μαυροθαλασσίτης» κόντρα στο Αιγάλεω, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ετοιμάζει αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Στόχος είναι φυσικά η νίκη και τα γκολ απέναντι σε έναν αντίπαλο μικρότερης κατηγορίας, με έναν προβληματισμό να υπάρχει για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.

Στις 17:30 ο ΠΑΟΚ έχει πιο απαιτητική αποστολή στη Λιβαδειά, κόντρα στον Λεβαδειακό. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αντιμετωπίζει το παιχνίδι με σοβαρότητα, μιας και οι Βοιωτοί έχουν δείξει πως είναι δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος.

Στις 17:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Athens Kallithea στη Λεωφόρο, με τους «πράσινους» να παρατάσσονται με αλλαγές, αλλά και υπηρεσιακό τεχνικό στον πάγκο. Η νίκη αποτελεί μονόδρομος, για να βγει η ομάδα από τα αρνητικά αποτελέσματα.