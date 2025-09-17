Νέο σόου Μέσι με γκολ και ασίστ στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι (vid)

Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 3-1 των Σιάτλ Σάουντερς τα ξημερώματα, με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι.

Ακόμα μια τρομερή παράσταση έδωσε για την Ίντερ Μαϊάμι ο Λιονέλ Μέσι, στη νίκη-εκδίκηση με 3-1 επί των Σιάτλ Σάουντερς. Η ομάδα από το Σιάτλ είχε επικρατήσει στον τελικό του Leagues Cup και ο Μέσι με την παρέα του πήραν το αίμα τους πίσω.

Ο 38χρονος Αργεντινός αρχικά μοίρασε μια ασίστ στον Ζόρντι Άλμπα στο 12ο λεπτό, πριν σημειώσει το 20ό του γκολ στο πρωτάθλημα φέτος στο 41ο λεπτό μετά από σέντρα του Άλμπα. Στο 52’ ο Ίαν Φράι έκανε το 3-0, ενώ οι Σάουντερς μείωσαν σε 3-1 με τον Βάργκας στο 69’.

Ο Μέσι είχε την ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ στο 76ο λεπτό, αλλά ο τερματοφύλακας των Σάουντερς Στέφαν Φράι, δεν του το επέτρεψε.

