Ραγδαίες εξελίξεις στην Μπενφίκα: Τέλος ο Λάζε, προ των πυλών ο Μουρίνιο!

Ο Λάζε πλήρωσε την ήττα της Μπενφίκα από την Καραμπάγκ και ο Μουρίνιο ετοιμάζεται να επιστρέψει στο «Ντα Λουζ».

Η εντός έδρας ήττα της Μπενφίκα από την Καραμπάγκ με ανατροπή από 2-0, 2-3, στην πρεμιέρα του Champions League, προκάλεσε ραγδαίες εξελίξεις. Ο πρόεδρος των Λουζιτανών Ρουί Κόστα ανακοίνωσε την άμεση λύση της συνεργασίας με τον Μπρούνο Λάζε και φαίνεται πως βασικός υποψήφιος για τον πάγκο είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο.

«Θέλω να ενημερώσω όλους τους οπαδούς της Μπενφίκα ότι μόλις καταλήξαμε σε συμφωνία με τον Μπρούνο Λάzε, ο οποίος δεν θα είναι πλέον προπονητής της Μπενφίκα από σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μπρούνο για όλα όσα προσπάθησε να κάνει, όλα όσα έκανε για την Μπενφίκα και όλη την αφοσίωση που έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς που εκπροσώπησε τον σύλλογό μας. Αλλά, δυστυχώς, καταλαβαίνουμε πως είναι καιρός για μια αλλαγή. Όσον αφορά τον επόμενο προπονητή: προφανώς βασιζόμαστε στο να έχουμε τον νέο προπονητή στον πάγκο το Σάββατο, στη Βίλα ντας Άβες», δήλωσε ο Ρούι Κόστα στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα.

Ο πρόεδρος της Μπενφίκα φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μουρίνιο, ο οποίος προ ημερών απομακρύνθηκε από τη Φενέρμπαχτσε και δεν αποκλείεται ο special one να επιστρέψει στο «Ντα Λουζ» μετά από 25 χρόνια. Σύμφωνα με την «A Bola», οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις και δεν αποκλείεται να κλείσει το ντιλ ενός της ημέρας.