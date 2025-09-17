Στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson οι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός - Ματσάρες σε Αγρίνιο, Κηφισιά

Το κύριο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson διεξάγεται σήμερα με οκτώ αναμετρήσεις.

Μέρα Κυπέλλου είναι η σημερινή, καθώς διεξάγονται οκτώ παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής της League Phase. Χθες η αρχή έγινε στην Ηλιούπολη, όπου ο Βόλος επικράτησε 3-1 της τοπικής ομάδας.

Σήμερα στις 15:00 ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Άρη, σε μια δυνατή συνάντηση, ενώ η Κηφισιά κοντράρεται με τον Αστέρα Aktor. Στις 16:00 το Αιγάλεω φιλοξενεί την ΑΕΚ στο «Στ. Μαυροθαλασσίτης», ενώ η Μαρκό αντιμετωπίζει στην Καρδίτσα την ΑΕΛ. Ο ΟΦΗ υποδέχεται στο «Γεντί Κουλέ» την Καβάλα, ενώ ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Ελλάς Σύρου.

Στις 17:30 ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός, με υπηρεσιακό τεχνικό τον Κοροπούλη, κοντράρεται στη Λεωφόρο με την Athens Kallithea.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Ηλιούπολη-Βόλος 1-3

Τετάρτη 17/9

15:00 Παναιτωλικός-Άρης CosmoteSport 1

15:00 Κηφισιά-Αστέρας Aktor

16:00 Αιγάλεω-ΑΕΚ CosmoteSport 2

16:00 Μαρκό-ΑΕΛ

16:00 ΟΦΗ-Καβάλα

16:00 Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου

17:30 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ CosmoteSport 4

17:30 Παναθηναϊκός-Athens Kallithea CosmoteSport 3