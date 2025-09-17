Πρεμιέρα στα «αστέρια» με την Πάφο ο Ολυμπιακός

Το ταξίδι του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League ξεκινά απόψε από το «Γ. Καραϊσκάκης» και το παιχνίδι με την Πάφο.

Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια ο Ολυμπιακός,ο οποίος υποδέχεται απόψε (19:45, CosmoteSport 2) στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πάφο, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν ένα δυναμικό ξεκίνημα, έχοντας στο πλευρό του τους φίλους του που θα γεμίσουν απόψε το φαληρικό στάδιο.

Στόχος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι η νίκη κόντρα στους πρωτάρηδες αλλά φιλόδοξους Κύπριους, για να βάλει τις βάσεις για κατάληψη μιας θέσης στην πρώτη 24άδα της βαθμολογίας.

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Ζέλσον Μάρτινς, ενώ κανονικά στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ροντινέι.

Ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβακς ορίστηκε να σφυρίξει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Πάφο. Βοηθοί του είναι οι Μιχάι Μαρίκα, Φέρεντς Τουνιόγκι κα τέταρτος ο Σάμπολς Κόβακς. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ρουμάνος Καταλίν Πόπα με βοηθό τον Μαρσέλ Μπιρσάν. Ο Κόβακς είχε σφυρίξει τον περσινό τελικό του Champions League με νικήτρια την Παρί Σεν Ζερμέν με πεντάρα επί της Ίντερ.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσος, Έσε, Γκαρθία, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

Πάφος: Μιχαήλ, Λάνγκα, Φελίπε, Λούκασεν, Γκόλνταρ, Σούνιτς, Πέπε, Όρσιτς, Κορέια, Ντράγκομιρ, Άντερσον.