Μάτα: Νέο ξεκίνημα στη Μέλμπουρν Βίκτορι

Ο Χουάν Μάτα συνεχίζει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Αυστραλία, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα της Μέλμπουρν Βίκτορι.

Ο 37χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός, που στο παρελθόν αγωνίστηκε με επιτυχία σε Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Βαλένθια, αφήνει πίσω του την όχι και τόσο παραγωγική χρονιά στη Γουέστερν Σίδνεϊ Γουόντερερς.

Άγιο καθώς μετακομίζει στη φιναλίστ της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα Αυστραλίας ώστε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.

Το ντεμπούτο του Μάτα με τη Βίκτορι αναμένεται στις 18 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της A-League, απέναντι στην Όκλαντ.

Ο σύλλογος της Μελβούρνης ανακοίνωσε με ενθουσιασμό την απόκτησή του, τονίζοντας την εμπειρία και την προσωπικότητά του, στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.