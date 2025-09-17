Νέος θρίαμβος για την Γκρίμσμπι: Έστειλε «σπίτι της» την Σέφιλντ Γουένσντεϊ

Μετά την εντυπωσιακή νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι μικροί ήρωες της League Two απέκλεισαν εκτός έδρας και τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, χάρη σε ένα γκολ του Κάμπια στο 48’.
Η ομάδα προκρίθηκε στους «16» και συνεχίζει το ταξίδι της στη διοργάνωση, αποδεικνύοντας ότι τα θαύματα στο ποδόσφαιρο δεν έχουν κατηγορία.
Στα άλλα παιχνίδια, η Μπρέντφορντ χρειάστηκε τα πέναλτι για να ξεπεράσει την Άστον Βίλα, αφού το κανονικό παιχνίδι ολοκληρώθηκε με 1-1.
Οι «Μέλισσες» ήταν ψύχραιμες από τη γραμμή των 11 μέτρων, επικρατώντας 4-2 και στέλνοντας την ομάδα του Ουνάι Έμερι νωρίς εκτός διοργάνωσης.
Η Κρίσταλ Πάλας αντιμετώπισε παρόμοια μοίρα με τη Μίλγουολ. Η ομάδα της Championship ισοφάρισε στο 90+1', οδηγώντας το ματς στα πέναλτι, όπου οι «Αετοί» έδειξαν σταθερότητα και επικράτησαν 4-2, εξασφαλίζοντας κι αυτοί το εισιτήριο για την επόμενη φάση.