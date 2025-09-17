Ατρόμητος: Πάνοπλος ενόψει Ελλάς Σύρου

Ο Ατρόμητος μπαίνει την Τετάρτη 17/09 στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, φιλοξενώντας στο Περιστέρι την Ελλάς Σύρου για την πρεμιέρα της League Phase.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου ολοκλήρωσε την προετοιμασία της χωρίς απρόοπτα, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει στη διάθεσή του σχεδόν όλους τους παίκτες.

Μοναδική εξαίρεση ο Σωτήρης Τσιλούλης, που παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού. Στην αποστολή επιστρέφει ο Μπάκου, ο οποίος είχε εκτίσει την τιμωρία του στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος.

Οι «κυανόλευκοι» θέλουν να ξεκινήσουν νικηφόρα τη διοργάνωση, ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να βάλουν γερές βάσεις για τη συνέχεια.

Η αποστολή του Ατρομήτου:

Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Τζοβάρας, Μπάκου, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.