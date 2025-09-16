MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ εξέλιξη και προβάδισμα ξανά για την Ντόρτμουντ! (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Τρομερή εξέλιξη στο ματς της Γιουβέντους με την Ντόρτμουντ, με τους Γερμανούς να κάνουν το 2-3 και να παίρνουν ξανά προβάδισμα!

Δείτε τα γκολ:

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ εξέλιξη και προβάδισμα ξανά για την Ντόρτμουντ! (vids)