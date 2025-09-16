MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Σκοράρει ο Αντεγέμι για το 0-1 της Ντόρτμουντ! (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Αντεγέμι άνοιξε το σκορ για την Ντόρτμουντ κόντρα στην Γιουβέντους με ωραίο τελείωμα.

Δείτε το γκολ της Ντόρτμουντ:

