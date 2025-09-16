MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Άμεση... απάντηση της Ρεάλ με πέναλτι του Μπαπέ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Η Ρεάλ έφερε σε ισορροπία το σκορ στο ματς με την Μαρσέιγ, με τον Μπαπέ να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι των Ισπανών για το 1-1.

Δείτε το τέρμα του Μπαπέ:

Άμεση... απάντηση της Ρεάλ με πέναλτι του Μπαπέ (vid)