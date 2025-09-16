Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ο Γουεά «παγώνει» το Μπερναμπέου και 1-0 η Μαρσέιγ την Ρεάλ! (vid) 16-09-2025 22:40 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Real Madrid Olympique de Marseille 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Μαρσέιγ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης στο Μπερναμπέου με ωραίο πλασέ του Γουεά στο 22ο λεπτό του αγώνα. Δείτε το γκολ της Μαρσέιγ: 45.000 οπαδοί στις κερκίδες, 7 επιθετικοί στην 11άδα: Η μέρα που ο ΠΑΟΚ λύγισε τον θρύλο της Μπαρτσελόνα menshouse.gr Η εύκολη απόφαση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο menshouse.gr Νέος προπονητής ΠΑΟ: Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή είναι ο αντιτουριστικός menshouse.gr Η απάντηση που περίμεναν: Η Μαρία Καρυστιανού για το νέο κόμμα instanews.gr Το τεστ του Αϊνστάιν: Εάν λύσεις τον γρίφο που το 99,9% των Ελλήνων δεν μπορεί, τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr «Κακές ιδέες»: Η πολυαναμενόμενη σειρά του Διονύση Ατζαράκη έκανε πρεμιέρα και το κοινό πήρε θέση dailymedia.gr Στην αντεπίθεση η Μαράια: Το απειλητικό μήνυμα που έλαβε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το ματς με την Τουρκία dailymedia.gr Αυτή ήταν η βόμβα Μητσοτάκη: Το κόμμα που ενσωματώνεται στη ΝΔ instanews.gr Ο Γουεά «παγώνει» το Μπερναμπέου και 1-0 η Μαρσέιγ την Ρεάλ! (vid) SHARE