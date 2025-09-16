MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ο Γουεά «παγώνει» το Μπερναμπέου και 1-0 η Μαρσέιγ την Ρεάλ! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Μαρσέιγ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης στο Μπερναμπέου με ωραίο πλασέ του Γουεά στο 22ο λεπτό του αγώνα.

Δείτε το γκολ της Μαρσέιγ:

Ο Γουεά «παγώνει» το Μπερναμπέου και 1-0 η Μαρσέιγ την Ρεάλ! (vid)