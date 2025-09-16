Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Βρήκε δίχτυα ο Παυλίδης με ωραίο τελείωμα και 2-0 η Μπενφίκα! (vid) 16-09-2025 22:29 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Benfica ΠΡΟΣΩΠΑ Βαγγέλης Παυλίδης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε με όμορφο τελείωμα για το 2-0 της Μπενφίκα απέναντι στην Καραμπάγκ, απλοποιώντας την υπόθεση - νίκη για την ομάδα του. Δείτε το τέρμα του Παυλίδη: Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το κίνητρο του Τάιλερ Ρόμπινσον που το FBI θεωρεί ότι τον ώθησε να πατήσει τη σκανδάλη instanews.gr Στην αντεπίθεση η Μαράια: Το απειλητικό μήνυμα που έλαβε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το ματς με την Τουρκία dailymedia.gr Για πολύ υψηλά IQ: Εάν λύσεις τον αστυνομικό γρίφο που δυσκολεύει και το FBI, τότε είσαι γεννημένος ντετέκτιβ menshouse.gr Τρόμαξε ο Αλέξης Τσίπρας με το 25% instanews.gr Μετά τον Βιτόρια: Οι δύο επιλογές του Παναθηναϊκού για μια λύση - ηλεκτροσόκ! menshouse.gr Νέος προπονητής ΠΑΟ: Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή είναι ο αντιτουριστικός menshouse.gr «Κακές ιδέες»: Η πολυαναμενόμενη σειρά του Διονύση Ατζαράκη έκανε πρεμιέρα και το κοινό πήρε θέση dailymedia.gr 45.000 οπαδοί στις κερκίδες, 7 επιθετικοί στην 11άδα: Η μέρα που ο ΠΑΟΚ λύγισε τον θρύλο της Μπαρτσελόνα menshouse.gr Βρήκε δίχτυα ο Παυλίδης με ωραίο τελείωμα και 2-0 η Μπενφίκα! (vid) SHARE