Βρήκε δίχτυα ο Παυλίδης με ωραίο τελείωμα και 2-0 η Μπενφίκα! (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε με όμορφο τελείωμα για το 2-0 της Μπενφίκα απέναντι στην Καραμπάγκ, απλοποιώντας την υπόθεση - νίκη για την ομάδα του.

Δείτε το τέρμα του Παυλίδη:

