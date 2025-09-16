Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ο Μπαρενετσέα ανοίγει το σκορ για την Μπενφίκα κόντρα στην Καραμπάγκ (vid) 16-09-2025 22:23 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Benfica 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Μπενφίκα άνοιξε το σκορ με τέρμα του Ένσο Μπαρενετσέα κόντρα στην Καραμπάγκ μόλις στο 6ο λεπτό του αγώνα και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Δείτε το γκολ της Μπενφίκα: Για πολύ υψηλά IQ: Εάν λύσεις τον αστυνομικό γρίφο που δυσκολεύει και το FBI, τότε είσαι γεννημένος ντετέκτιβ menshouse.gr Μετά τον Βιτόρια: Οι δύο επιλογές του Παναθηναϊκού για μια λύση - ηλεκτροσόκ! menshouse.gr Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το κίνητρο του Τάιλερ Ρόμπινσον που το FBI θεωρεί ότι τον ώθησε να πατήσει τη σκανδάλη instanews.gr 45.000 οπαδοί στις κερκίδες, 7 επιθετικοί στην 11άδα: Η μέρα που ο ΠΑΟΚ λύγισε τον θρύλο της Μπαρτσελόνα menshouse.gr Στην αντεπίθεση η Μαράια: Το απειλητικό μήνυμα που έλαβε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το ματς με την Τουρκία dailymedia.gr «Κακές ιδέες»: Η πολυαναμενόμενη σειρά του Διονύση Ατζαράκη έκανε πρεμιέρα και το κοινό πήρε θέση dailymedia.gr Νέος προπονητής ΠΑΟ: Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή είναι ο αντιτουριστικός menshouse.gr Τρόμαξε ο Αλέξης Τσίπρας με το 25% instanews.gr Ο Μπαρενετσέα ανοίγει το σκορ για την Μπενφίκα κόντρα στην Καραμπάγκ (vid) SHARE