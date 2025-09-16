Ο Μπαρενετσέα ανοίγει το σκορ για την Μπενφίκα κόντρα στην Καραμπάγκ (vid)

Η Μπενφίκα άνοιξε το σκορ με τέρμα του Ένσο Μπαρενετσέα κόντρα στην Καραμπάγκ μόλις στο 6ο λεπτό του αγώνα και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.

Δείτε το γκολ της Μπενφίκα: