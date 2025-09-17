Γκαρνάτσο: «Η ποιότητα της Τσέλσι είναι απίστευτη»

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο δείχνει ενθουσιασμένος με όσα ζει στο νέο του περιβάλλον.

Ο νεαρός Αργεντινός επιθετικός δεν δίστασε να αποθεώσει το επίπεδο που συνάντησε στις προπονήσεις της Τσέλσι, τονίζοντας πως καθημερινά μαθαίνει καινούργια πράγματα που τον βοηθούν να εξελίσσεται.

«Το επίπεδο ποιότητας και ταλέντου που έχω δει στις προπονήσεις της Τσέλσι είναι απίστευτο. Εκεί που ήμουν πριν, ένιωθα ότι σε ορισμένους τομείς ήμουν ο καλύτερος. Από τη στιγμή όμως που ήρθα εδώ, μαθαίνω συνεχώς νέα πράγματα και βλέπω στοιχεία που μπορώ να προσθέσω στο παιχνίδι μου», τόνισε χαρακτηριστικά.