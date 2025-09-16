Παίκτες Παναθηναϊκού: «Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, παρακαλούμε τον κόσμο να 'ναι στο πλευρό μας»

Μήνυμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού έστειλαν το βράδυ της Τρίτης οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, ζητώντας του να στηρίξει τις προσπάθειές τους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί για το κάκιστο ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα ανέλαβαν το βράδυ της Τρίτης οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά από συνάντηση που είχαν, μετά το πέρας της οποίας κατέληξαν σε κοινή δήλωση: «Η εικόνα μας στους αγώνες με την Κηφισιά και τον Λεβαδειακό δεν ήταν αυτή που αρμόζει στον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και στις ικανότητες μας ως ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.

Βρισκόμαστε στην αρχή μίας απαιτητικής σεζόν σε ελληνικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παρακαλούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας να σταθούν στο πλευρό μας, γιατί χωρίς αυτούς όλα γίνονται δυσκολότερα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».