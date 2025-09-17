Κιβού: «Αμφίβολος ο Λαουτάρο - Πρόβλημα τα αποτελέσματα, όχι η εικόνα»

Η Ίντερ ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (17/9) και ο Κριστιάν Κιβού εμφανίστηκε αποφασισμένος αλλά και ενοχλημένος από την κριτική που δέχεται η ομάδα του.

Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει ο αρχηγός Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στη μέση μετά το 4-3 από τη Γιουβέντους. «Δεν προπονήθηκε σήμερα, αύριο θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος», τόνισε ο Ρουμάνος τεχνικός.

Παράλληλα, ο Κιβού υπερασπίστηκε τον Γιαν Ζόμερ, που βρίσκεται στο στόχαστρο: «Δεν θα αλλάξω τερματοφύλακα επειδή το ζητούν κάποιοι. Σε δύσκολες στιγμές ένας παίκτης χρειάζεται στήριξη και ο Ζόμερ θα παίξει αύριο».

Ο προπονητής των «νερατζούρι» ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν είναι η εικόνα αλλά τα αποτελέσματα: «Η ομάδα είναι δυνατή, το έδειξε και στο Τορίνο. Το πρόβλημα είναι οι ήττες, όχι η απόδοση. Δεν είμαστε μακριά από το να βρούμε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμαστε».

Η επιστροφή στο Άμστερνταμ έχει ξεχωριστή σημασία για τον Κιβού, ο οποίος αγωνίστηκε στον Άγιαξ πριν πάρει μεταγραφή στην Ιντερ.

«Είμαι ευγνώμων για όσα έζησα εδώ. Ξέρω καλά τι σημαίνει να αντιμετωπίζεις τον Άγιαξ. Είναι μια δυνατή ομάδα, συνδυάζει εμπειρία και νεανικότητα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα», υπογράμμισε.