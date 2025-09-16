«Υποψήφιος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Πάολο Βανόλι»

Ρεπορτάζ από την Ιταλία εμπλέκει τον Παναθηναϊκό με τον Πάολο Βανόλι, με τους «πράσινους» να φέρονται πως εξετάζουν τον Ιταλό τεχνικό για να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας.

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός μετά το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία, στο Τριφύλλι εξετάζουν τον Πάολο Βανόλι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, ο Ιταλός τεχνικός είναι μέσα στους υποψήφιους για να διαδεχθούν τον Βιτόρια στον πάγκο του Τριφυλλιού.

Ο 53χρονος κόουτς παραμένει χωρίς ομάδα από τον Ιούνιο, όταν και αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Τορίνο έπειτα από έναν χρόνο στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, ο Βανόλι έχει βρεθεί επσίης στο τιμόνι των μικρών ομάδων της Εθνικής Ιταλίας, αλλά και των Βενέτσια και Σπαρτάκ Μόσχας.

Παράλληλα, ήταν προπονητής τεχνικής για δύο χρόνια στην Ίντερ, υπό τις οδηγίες του Αντόνιο Κόντε και έχει διατελέσει βοηθός προπονητή στην Τσέλσι, επίσης με τον Κόντε ως πρώτο προπονητή στους «μπλε» του Λονδίνου.