ΑΕΚ στον κόσμο: «Η απόφαση απαγόρευσης μετακίνησης στο Αιγάλεω είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί από όλους μας»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στον κόσμο τονίζοντας πως «η απόφαση απαγόρευσης μετακίνησης στο Αιγάλεω, είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί από όλους μας».

Νωρίτερα θυμίζουμε πως η Αστυνομία έβαλε στοπ στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ στο Αιγάλεω.

Αναλυτικά:

Ενημερώνουμε τους φιλάθλους της ομάδας μας, ότι για το ματς Κυπέλλου στο Αιγάλεω, στο γήπεδο «Στ. Μαυροθαλασσίτης» αύριο (17/9, 16.00) με αντίπαλο την ΠΑΕ Αιγάλεω, έχει εκδοθεί η υπ. ΓΓΑ/24383 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και της Αστυνομίας, έχουσα επί λέξει ως εξής: «Αποφασίζουμε την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΕ ΑΕΚ), κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Αιγάλεω – ΑΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17/09/2025 και ώρα 16.00 στο Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».



Η ανωτέρω απόφαση ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ είναι εκ του Νόμου υποχρεωτικό να τηρηθεί από όλους μας.