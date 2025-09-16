Έτοιμος για νέα μεταγραφή ο Πανσερραϊκός, κλείνει τον Ίθαν Μπρουκς

Τη μία μεταγραφή μετά την άλλη κάνει ο Πανσερραϊκός, αφού είναι κοντά στο να κλείσει το κενό που υπάρχει στη μεσαία γραμμή, με τον Ίθαν Μπρουκς να βρίσκεται προ των πυλών.

Ο Νοτιοαφρικανός είναι ο εκλεκτός για τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Κριστιάνο Μπάτσι, με τον πρώην παίκτης της Αμα-Ζούλου να είναι έτοιμος για να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Μέχρι στιγμής ο 23χρονος δεν είχε βγει από τη χώρα του, με τον Πανσερραϊκό να του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα, με τις όποιες εξελίξεις να τρέχουν άμεσα.

Με αυτή την κίνηση ουσιαστικά κλείνει το ρόστερ του Πανσερραϊκού για τη φετινή σεζόν, αφού έχει προηγηθεί και η απόκτηση του Ιγκόρ Κάλινιν για τη θέση του αριστερού μπακ.