Με Κοροπούλη στον πάγκο και rotation κόντρα στην Athens Kallithea ο Παναθηναϊκός

Με τον προπονητή της Κ-19 Δημήτρη Κοροπούλη, άμεσο συνεργάτη τον Σταύρο Αμανατίδη και τον επικεφαλής απόδοσης και φυσικής κατάστασης της ακαδημίας, Βασίλη Αλεξίου, πραγματοποιήθηκε η προπόνηση (16/9) του «τριφυλλιού», πριν τo ματς για την 1η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Γερεμέγεφ (ράγισμα στο δάχτυλο του ποδιού), θεραπεία ο Πελίστρι (η παρουσία του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο 48ωρο και αποφόρτιση ο Πάλμερ-Μπράουν.

Ο Αμερικανός στόπερ μαζί με τους Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλο, Σφιντέρσκι, Ρενάτο Σάντσες έμειναν εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης ενόψει Ολυμπιακού, ενώ από πλευράς «μικρών» (παικτών γεννημένων έως το 2004) που προβλέπει ο κανονισμός «μπήκαν» στην αποστολή ο Μπρέγκου που αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, αλλά και οι Μπόκος, Σταμέλλος.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Δημήτρης Κοροπούλης ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που απαρτίζουν την αποστολή για τον αυριανό αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Νίκας, Πάντοβιτς, Μπόκος.