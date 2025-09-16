Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ο Τροσάρ «κλειδώνει» τη νίκη για την Άρσεναλ στο 87΄(vid) 16-09-2025 21:40 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Arsenal F.C. Athletic Club de Bilbao ΠΡΟΣΩΠΑ Λεάντρο Τροσάρ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Λεάντρο Τροσάρ «κλειδώνει» τη νίκη στην Άρσεναλ μέσα στο Σαν Μαμές κόντρα στην Μπιλμπάο με ωραίο τελείωμα στο 87ο λεπτό. Δείτε το γκολ του Τροσάρ: Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το κίνητρο του Τάιλερ Ρόμπινσον που το FBI θεωρεί ότι τον ώθησε να πατήσει τη σκανδάλη instanews.gr Για πολύ υψηλά IQ: Εάν λύσεις τον αστυνομικό γρίφο που δυσκολεύει και το FBI, τότε είσαι γεννημένος ντετέκτιβ menshouse.gr Εάν ερχόταν ο Μπάνζα που ήθελε ο Βιτόρια... menshouse.gr «Κακές ιδέες»: Η πολυαναμενόμενη σειρά του Διονύση Ατζαράκη έκανε πρεμιέρα και το κοινό πήρε θέση dailymedia.gr Τρόμαξε ο Αλέξης Τσίπρας με το 25% instanews.gr Μας πάγωσε με το καλημέρα: Η νέα ελληνική σειρά με το all star καστ που μας έκανε να νοσταλγήσουμε το «Αρχελάου 5» menshouse.gr Μετά τον Βιτόρια: Οι δύο επιλογές του Παναθηναϊκού για μια λύση - ηλεκτροσόκ! menshouse.gr Στην αντεπίθεση η Μαράια: Το απειλητικό μήνυμα που έλαβε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το ματς με την Τουρκία dailymedia.gr Ο Τροσάρ «κλειδώνει» τη νίκη για την Άρσεναλ στο 87΄(vid) SHARE