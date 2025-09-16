MENU
Ο Τροσάρ «κλειδώνει» τη νίκη για την Άρσεναλ στο 87΄(vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
Ο Λεάντρο Τροσάρ «κλειδώνει» τη νίκη στην Άρσεναλ μέσα στο Σαν Μαμές κόντρα στην Μπιλμπάο με ωραίο τελείωμα στο 87ο λεπτό.

Δείτε το γκολ του Τροσάρ:

