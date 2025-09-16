Κυνική στο Μπιλμπάο η Άρσεναλ, «μπαμ» από την Σεν Ζιλουάζ! (vids)

Με δύο γκολ στο τελευταίο 20λεπτο, η Άρσεναλ πέρασε από το Μπιλμπάο κόντρα στην Αθλέτικ (0-2), ενώ η η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έριξε 3άρα εκτός έδρας στην Αϊντχόφεν (1-3).

Σε έναν αγώνα με μετρημένες φάσεις, η Άρσεναλ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στην League Phase του Champions League καθώς επιβλήθηκε με 0-2 της Μπιλμπάο. Οι Βάσκοι δεν είχαν διαθέσιμο τον Νίκο Γουίλιαμς και δεν κατάφεραν να φανούν επιθετικά, ενώ σούπερ δεν ήταν ούτε οι Gunners, που στο πρώτο μέρος είχαν δύο καλές στιγμές με τον Γιόκερες.

Στο 23’ ο Σουηδός φορ έφυγε στην κόντρα αλλά το πλασέ με το αριστερό δεν ήταν δυνατό και στο 26’ με κεφαλιά από κοντά δεν βρήκε στόχο. Στην επανάληψη, ο ρυθμός ήταν το ίδιο χαμηλός δεν οι δύο ομάδες έδειχναν να μην χαλιούνται με τον έναν βαθμό, όμως η ποιότητα των Άγγλων μίλησε στο φινάλε. Στο 72’ ο Τορσάρ πέταξε στον χώρο στον Μαρτινέλι, που είχε μπει σαν αλλαγή και είχε γκάζια, και εκείνος τελείωσε τη φάση στο τετ-α-τετ, ενώ στο 87’ οι ρόλοι άλλαξαν μεταξύ των δύο και ο Βέλγος με ψηλοκρεμαστό πλασέ έγραψε το τελικό 0-2.

Στο άλλο ματς, είχαμε την πρώτη έκπληξη της διοργάνωσης καθώς η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ πέρασε με το εμφατικό 1-3 από την Ολλανδία κόντρα στην Αϊντχόφεν. Μόλις στο 9’ έγινε το 0-1 από τον Ντέιβιντ με πέναλτι που έκανε ο Πέπι στον Μπιρζ και οι γηπεδούχοι απάντησαν με το δοκάρι του Φαν Μπόμελ στο 15’ με ωραίο σουτ. Οι φιλοξενούμενοι όμως την επόμενη φάση τους την έκαναν γκολ και στο 39’ ο Αΐτ Ελ Χατζ πήρε στο κέντρο, άδειασε δύο αντιπάλους και πλάσαρε σωστά για το 0-2.

Στην επανάληψη η Ουνιόν κράτησε τον έλεγχο και το σκορ και στο 81’ ο αδερφός του Αλέξις ΜακΆλιστερ της Λίβερπουλ, Κέβιν, έπειτα από κόρνερ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3. Το γκολ της τιμής για την PSV πέτυχε τελικά ο Φαν Μπόμελ με πλασέ από κοντά για να διαμορφωθεί έτσι το τελικό 1-3.